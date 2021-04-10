Министр спорта Подмосковья назвал тяжелой победу "Химок" над "Тамбовом"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Победа "Химок" над "Тамбовом" в матче чемпионата России по футболу далась подмосковной команде тяжело. Такое мнение ТАСС высказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"Победа далась тяжело - "Тамбов" оборонялся всей командой, вскрыть эту насыщенную оборону было непросто, - сказал Терюшков. - Денис [Глушаков] все-таки забил, но в конце получил травму - не хотелось бы, конечно, потерять такого игрока перед матчем с "Ахматом", будем смотреть. Надо было еще два-три гола забить, я считаю".

По словам Терюшкова, он жалеет об упущенных очках в ряде матчей. "В первые восемь туров не взяли свои 12 очков. Если бы получилось, мы с 50 очками уже в еврозоне были бы. Сейчас нам предстоят матчи с серьезными соперниками: "Ахматом", "Уралом", "Динамо", "Спартаком", "Сочи". Но ничего страшного - будем каждый матч играть на победу, ребята готовы к этому", - отметил он.

В следующем туре подмосковная команда 17 апреля в гостях встретится с грозненским "Ахматом".