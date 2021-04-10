Директор "Тамбова" рад, что молодые футболисты команды получают практику в премьер-лиге

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Спортивный директор футбольного клуба "Тамбов" Павел Худяков доволен, что молодежь команды получает практику в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Таким мнением Худяков поделился с ТАСС по итогам матча с подмосковными "Химками".

В субботу "Тамбов" уступил в гостях "Химкам" со счетом 0:1, у победителей гол забил Денис Глушаков (60-я минута).

"Упрекнуть ребят не в чем, все бились и сражались, - сказал Худяков. - Да, потерпели минимальное поражение, хотя несмотря ни на что, всегда настраиваемся и стремимся к победе. Сейчас появляются какие-то моменты, эпизоды, которые можно занести в плюс. Кроме этого, мы рады, что сейчас многие молодые ребята получают игровую практику".

"Те же Климов, Архипов, Минаев, Мартынов, другие футболисты получают шанс и бесценный опыт в РПЛ. Повторю, все стараются и с каждой игрой становятся сильнее", - подчеркнул Худяков.

Команды провели между собой второй в истории матч в РПЛ. В первой встрече победу одержал "Тамбов" (1:0). "Тамбов" проиграл 14-ю встречу подряд в чемпионате России и идет на последнем, 16-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков в 25 матчах.