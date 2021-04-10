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КХЛ

Брагин заявил, что приводил в порядок состояние Подколзина после молодежного ЧМ

Нападающий СКА оформил дубль в победной матче полуфинальной серии КХЛ против ЦСКА

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин после молодежного чемпионата мира приводил нападающего Василия Подколзина в нормальное психологическое состояние. Об этом Брагин рассказал на пресс-конференции.

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В субботу СКА обыграл ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:2 в третьем овертайме. Встреча продолжалась 113 минут и 51 секунду. Две шайбы, в том числе и победную, забросил Подколзин.

"После молодежного чемпионата мира мы приводили Подколзина в нормальное психологическое состояние. Очень рад, что он сейчас продуктивно играет, - отметил Брагин. - Молодежь после таких игр лучше восстанавливается. Хотя опытные игроки за счет физического багажа тоже неплохо восстанавливаются".

"Было непросто, но ребята терпели, сыграли почти два матча. Ошибались, но терпели и ждали шанс, теперь едем на шестой матч. В овертайме нужно было правильно играть, терпеть, если играешь самоотверженно, шанс придет. Хотели сыграть активнее, но силенки были на исходе и с той стороны, и с нашей", - добавил главный тренер СКА.

ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. Шестой матч состоится 12 апреля в Санкт-Петербурге.

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Брагин, Валерий НиколаевичКХЛ
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