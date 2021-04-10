СКА одержал вторую победу над ЦСКА и сократил отставание в финале Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Петербургский СКА на выезде обыграл московский ЦСКА в третьем овертайме со счетом 3:2 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 6 482 зрителей.

В составе победителей голы забили Василий Подколзин (26-я и 114-я минуты) и Кирилл Марченко (29). У проигравших отличились Максим Мамин (9) и Брендэн Лайпсик (45). Шайба нападающего СКА Антона Бурдасов на 57-й минуте была отменена после видеопросмотра из-за офсайда.

ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. В первом матче московский клуб победил со счетом 3:0, во втором - 2:0, в третьем - 5:2. В четвертой игре СКА одержал победу со счетом 3:1. Шестой матч пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля.

В плей-офф команды встретились в шестой раз. Однажды команды играли в первом раунде (2013/14, победил СКА), четырежды - в полуфинале (одну победу одержал СКА (2014/15), три - ЦСКА (2015/16, 2017/18, 2018/19)).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).