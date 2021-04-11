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Футбол в России

Аджоев считает, что значение победы над "Краснодаром" для "Арсенала" трудно переоценить

Тульский клуб победил в матче чемпионата России со счетом 1:0
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Тульскому футбольному клубу "Арсенал" трудно переоценить значение победы в матче с "Краснодаром". Такое мнение ТАСС высказал руководитель клуба Гурам Аджоев.

"Арсенал" победил "Краснодар" в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 1:0.

"Очень важная победа, значение которой сложно переоценить. Это и три очка, которые были крайне необходимы, и позитивные эмоции, которых тоже не хватало, - сказал Аджоев. - Поэтому можно поздравить всех с этой победой".

По словам Аджоева, нет закономерности, что тульская команда в этом сезоне победила в чемпионате и Бетсити - Кубке России "Зенит", ЦСКА и "Краснодар". "Мы и во встречах с другими соперниками смотрелись неплохо, просто по разным причинам не могли набрать очки. Сегодня же наконец-то все сложилось: и играли достойно, выиграли много единоборств, забили отличный гол, поэтому и результат пришел", - отметил он.

В следующем туре 16 апреля "Арсенал" сыграет дома против "Тамбова".

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