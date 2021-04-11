"Авангард" победил "Ак Барс" и вышел вперед в финальной серии Восточной конференции КХЛ

КАЗАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Омский "Авангард" в гостях обыграл казанский "Ак Барс" в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 223 зрителей.

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В составе "Ак Барса" дважды отличился Дмитрий Воронков (50-я и 54-я минуты). У "Авангарда" шайбы забросили Семен Чистяков (16), Илья Ковальчук (60) и Рид Буше (62).

"Авангард" вышел вперед в серии до четырех побед - 3-2. Ранее "Авангард" победил в гостях со счетом 3:1 и 2:0. Третья и четвертая игра серии завершилась выездными победами "Ак Барса" со счетом 2:1. Шестая игра пройдет 13 апреля в подмосковной Балашихе, где "Авангард" проводит домашние матчи.

"Авангард" и "Ак Барс" обыграли друг друга по два раза в завершившемся регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в пятый раз. Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016), во всех этих случаях побеждал "Ак Барс". В 2019 году клубы встретились в первом раунде плей-офф, тогда сильнее оказался "Авангард".

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19).