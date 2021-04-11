Сборная России завоевала две медали на чемпионате Европы по академической гребле

ТАСС, 11 апреля. Сборная России завоевала одну золотую и одну бронзовую награды, заняв 10-е место в медальном зачете на чемпионате Европы по академической гребле. Соревнования проходили в Италии.

На эту тему

Анна Пракатень завоевала золото в соревнованиях одиночек. Бронзу в соревнованиях восьмерок с рулевой завоевали Елена Данилюк, Елизавета Ковина, Екатерина Севастьянова, Анна Карпова, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова, Ольга Заруба, Елизавета Корниенко и Елизавета Крылова.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Великобритании (5-4-3), второе - команда Италии (3-3-2), третье место у представителей Нидерландов (2-4-3).

На чемпионате Европы в 2020 году, который проходил в Польше, сборная России выиграла серебряную медаль и финишировала на 13-м месте в медальном зачете. Первое место заняла сборная Нидерландов.

В 2022 году чемпионат Европы пройдет в Германии.