Россиянка Пракатень завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле

ТАСС, 11 апреля. Россиянка Анна Пракатень заняла первое место в соревнованиях одиночек на чемпионате Европы по академической гребле. Соревнования проходят в Италии.

Результат 28-летней российской спортсменки составил 7 минут 29,76 секунды. Серебро завоевала представительница Великобритании Виктория Торнли (7.36,17), бронзу - швейцарка Жанин Гмейлин (7.37,10).

8 апреля Пракатень заняла первое место в одиночке на европейской квалификационной регате в Италии и завоевала лицензию для участия в Олимпийских играх в Токио. Также олимпийские лицензии тогда получили Мария Боталова с Анастасией Лебедевой, занявшие первое место в двойке парной легкого веса.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.