Гендиректор "Сочи": футболистам команды в матче с "Зенитом" не хватало свежести

В воскресенье "Сочи" проиграл "Зениту" со счетом 1:2. В среду "Сочи" уступил "Локомотиву" (1:3) в четвертьфинальном матче Бетсити - Кубка России.

"Непростая игра, играли с чемпионам, что-то получилось, где-то неплохо сработал голкипер ["Сочи"] Николай Заболотный. В принципе было достаточно много хороших моментов, первыми забили, могли зацепиться [за очки], играли хорошо, - сказал Рубашко. - После "Локомотива" ребята подустали, отдали силы, возможно, кому-то не хватило свежести, в этом все дело, видно было, что некоторые просели, тяжеловато было. График плотный, на "Локомотив" ушло много эмоций и сил, в принципе по последним играм с "Локомотивом" и "Рубином" могу сказать, что играли с преимуществом. С "Зенитом" не скажу, что у нас было преимущество, обоюдоострые моменты были".

"Сочи" с 40 очками после 25 игр занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб 18 апреля дома сыграет против московского ЦСКА.