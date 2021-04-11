"Зенит" благодаря дублю Азмуна победил "Сочи" в матче чемпионата России

CОЧИ, 11 апреля. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Сочи" со счетом 2:1 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".

В составе "Зенита" голы забил Сердар Азмун (63-я и 80-я минуты). У "Сочи" отличился Никита Бурмистров (58).

"Зенит" одержал четвертую победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка в 25 матчах. "Сочи" идет седьмым, имея в активе 40 очков после 25 встреч.

В следующем матче подопечные Сергея Семака 17 апреля в гостях сыграют с "Краснодаром", "Сочи" днем позднее примет московский ЦСКА.