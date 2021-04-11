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Футбол в России

"Зенит" благодаря дублю Азмуна победил "Сочи" в матче чемпионата России

Петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице
Ибрагим Цаллагов ("Сочи") и Малком ("Зенит") Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Ибрагим Цаллагов ("Сочи") и Малком ("Зенит")
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

CОЧИ, 11 апреля. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Сочи" со счетом 2:1 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".

В составе "Зенита" голы забил Сердар Азмун (63-я и 80-я минуты). У "Сочи" отличился Никита Бурмистров (58).

"Зенит" одержал четвертую победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка в 25 матчах. "Сочи" идет седьмым, имея в активе 40 очков после 25 встреч.

В следующем матче подопечные Сергея Семака 17 апреля в гостях сыграют с "Краснодаром", "Сочи" днем позднее примет московский ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит25166357-2254
2Спартак24145549-2847
3Локомотив24134732-2643
4Рубин25134834-2943
5Динамо25134838-2843
6ЦСКА24134742-2543
7Сочи25117739-2840
8Химки25115931-3438
9Ростов251141032-2737
10Краснодар251041144-3634
11Ахмат25951127-3232
12Урал25612724-3230
13Арсенал25551520-4220
14Ротор24461412-3818
15Уфа25451618-4117
16Тамбов25341815-4613

 

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