"Локомотив" впервые с 2017 года победил "Спартак" в матче РПЛ

Голы забили Франсуа Камано (22-я минута) и Федор Смолов (45+1). На 45-й минуте встречи за фол последней надежды с поля был удален защитник "Спартака" Айртон. Все матчи 25-го тура посвящены Дню космонавтики. Перед игрой состоялась церемония в память о подвиге космонавта Юрия Гагарина. Встреча началась с реплики "Поехали!".

Смолов прошил вратарский угол со штрафного ☄️ У Феди уже пять голов в пяти последних матчах pic.twitter.com/SbrKKobwOD

Впервые с августа 2017 года Смолов забил прямым ударом со штрафного, тогда в домашнем матче восьмого тура РПЛ за "Краснодар" он поразил ворота московского "Динамо". Нападающий поучаствовал в четырех голах в последних четырех матчах РПЛ (3 гола, 1 передача), столько же очков за результативность на его счету было в предыдущих 13 матчах текущего сезона. Защитник "Локомотива" Александр Сильянов провел первый матч в РПЛ, выйдя в стартовом составе команды.

Перед началом матча болельщики "Локомотива" и "Спартака" устроили потасовку на одном из секторов "РЖД-Арены". Вмешались стюарды, болельщиков "Локомотива" отправили на свои места, а фанатов "Спартака" вернули в пределы гостевого сектора, создав безопасное расстояние.

"Локомотив" впервые с августа 2017 года сумел победить "Спартак". Тогда встреча на стадионе "Открытие-Арена" завершилась победой железнодорожников со счетом 4:3. Затем "Локомотив" потерпел четыре поражения, еще четыре раза команды сыграли вничью. На домашнем стадионе "Локомотив" победил впервые с 30 ноября 2014 года.

Подопечные Марко Николича продлили победную серию в чемпионате России до шести матчей и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 25 матчах. Лидирует петербургский "Зенит" (54 очка в 25 встречах), "Спартак" идет вторым, имея в активе 47 очков после 25 игр. В следующем туре "Локомотив" 17 апреля примет "Ростов", "Спартак" днем позднее дома сыграет с "Уфой".