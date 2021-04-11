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Футбол в России

"Локомотив" впервые с 2017 года победил "Спартак" в матче РПЛ

Встреча на "РЖД-Арене" завершилась со счетом 2:0
Гжегож Крыховяк ("Локомотив") и Алекс Крал ("Спартак") Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Гжегож Крыховяк ("Локомотив") и Алекс Крал ("Спартак")
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" победили столичный "Спартак" со счетом 2:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".

Голы забили Франсуа Камано (22-я минута) и Федор Смолов (45+1). На 45-й минуте встречи за фол последней надежды с поля был удален защитник "Спартака" Айртон. Все матчи 25-го тура посвящены Дню космонавтики. Перед игрой состоялась церемония в память о подвиге космонавта Юрия Гагарина. Встреча началась с реплики "Поехали!".

Впервые с августа 2017 года Смолов забил прямым ударом со штрафного, тогда в домашнем матче восьмого тура РПЛ за "Краснодар" он поразил ворота московского "Динамо". Нападающий поучаствовал в четырех голах в последних четырех матчах РПЛ (3 гола, 1 передача), столько же очков за результативность на его счету было в предыдущих 13 матчах текущего сезона. Защитник "Локомотива" Александр Сильянов провел первый матч в РПЛ, выйдя в стартовом составе команды.

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Перед началом матча болельщики "Локомотива" и "Спартака" устроили потасовку на одном из секторов "РЖД-Арены". Вмешались стюарды, болельщиков "Локомотива" отправили на свои места, а фанатов "Спартака" вернули в пределы гостевого сектора, создав безопасное расстояние.

"Локомотив" впервые с августа 2017 года сумел победить "Спартак". Тогда встреча на стадионе "Открытие-Арена" завершилась победой железнодорожников со счетом 4:3. Затем "Локомотив" потерпел четыре поражения, еще четыре раза команды сыграли вничью. На домашнем стадионе "Локомотив" победил впервые с 30 ноября 2014 года.

Подопечные Марко Николича продлили победную серию в чемпионате России до шести матчей и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 25 матчах. Лидирует петербургский "Зенит" (54 очка в 25 встречах), "Спартак" идет вторым, имея в активе 47 очков после 25 игр. В следующем туре "Локомотив" 17 апреля примет "Ростов", "Спартак" днем позднее дома сыграет с "Уфой".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит25166357-2254
2Спартак25145649-3047
3Локомотив25144734-2646
4Рубин25134834-2943
5ЦСКА24134742-2543
6Динамо25134838-2843
7Сочи25117739-2840
8Химки25115931-3438
9Ростов251141032-2737
10Краснодар251041144-3634
11Ахмат25951127-3232
12Урал25612724-3230
13Арсенал25551520-4220
14Ротор24461412-3818
15Уфа25451618-4117
16Тамбов25341815-4613

 

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