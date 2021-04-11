"Локомотив" впервые с 2017 года победил "Спартак" в матче РПЛ

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" победили столичный "Спартак" со счетом 2:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".
Голы забили Франсуа Камано (22-я минута) и Федор Смолов (45+1). На 45-й минуте встречи за фол последней надежды с поля был удален защитник "Спартака" Айртон. Все матчи 25-го тура посвящены Дню космонавтики. Перед игрой состоялась церемония в память о подвиге космонавта Юрия Гагарина. Встреча началась с реплики "Поехали!".
Смолов прошил вратарский угол со штрафного ☄️— Матч ТВ (@MatchTV) April 11, 2021
У Феди уже пять голов в пяти последних матчах pic.twitter.com/SbrKKobwOD
Впервые с августа 2017 года Смолов забил прямым ударом со штрафного, тогда в домашнем матче восьмого тура РПЛ за "Краснодар" он поразил ворота московского "Динамо". Нападающий поучаствовал в четырех голах в последних четырех матчах РПЛ (3 гола, 1 передача), столько же очков за результативность на его счету было в предыдущих 13 матчах текущего сезона. Защитник "Локомотива" Александр Сильянов провел первый матч в РПЛ, выйдя в стартовом составе команды.
Перед началом матча болельщики "Локомотива" и "Спартака" устроили потасовку на одном из секторов "РЖД-Арены". Вмешались стюарды, болельщиков "Локомотива" отправили на свои места, а фанатов "Спартака" вернули в пределы гостевого сектора, создав безопасное расстояние.
"Локомотив" впервые с августа 2017 года сумел победить "Спартак". Тогда встреча на стадионе "Открытие-Арена" завершилась победой железнодорожников со счетом 4:3. Затем "Локомотив" потерпел четыре поражения, еще четыре раза команды сыграли вничью. На домашнем стадионе "Локомотив" победил впервые с 30 ноября 2014 года.
Подопечные Марко Николича продлили победную серию в чемпионате России до шести матчей и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 25 матчах. Лидирует петербургский "Зенит" (54 очка в 25 встречах), "Спартак" идет вторым, имея в активе 47 очков после 25 игр. В следующем туре "Локомотив" 17 апреля примет "Ростов", "Спартак" днем позднее дома сыграет с "Уфой".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|16
|6
|3
|57-22
|54
|2
|Спартак
|25
|14
|5
|6
|49-30
|47
|3
|Локомотив
|25
|14
|4
|7
|34-26
|46
|4
|Рубин
|25
|13
|4
|8
|34-29
|43
|5
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|42-25
|43
|6
|Динамо
|25
|13
|4
|8
|38-28
|43
|7
|Сочи
|25
|11
|7
|7
|39-28
|40
|8
|Химки
|25
|11
|5
|9
|31-34
|38
|9
|Ростов
|25
|11
|4
|10
|32-27
|37
|10
|Краснодар
|25
|10
|4
|11
|44-36
|34
|11
|Ахмат
|25
|9
|5
|11
|27-32
|32
|12
|Урал
|25
|6
|12
|7
|24-32
|30
|13
|Арсенал
|25
|5
|5
|15
|20-42
|20
|14
|Ротор
|24
|4
|6
|14
|12-38
|18
|15
|Уфа
|25
|4
|5
|16
|18-41
|17
|16
|Тамбов
|25
|3
|4
|18
|15-46
|13