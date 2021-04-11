Булыкин считает, что "Локомотив" заслуженно победил "Спартак" в матче чемпионата России

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" выглядел лучше столичного "Спартака" в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги и заслуженно одержал победу. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин.

В воскресенье "Локомотив" дома обыграл "Спартак" со счетом 2:0. На 45-й минуте встречи за фол последней надежды с поля был удален защитник "Спартака" Айртон.

"Игра получилась очень хорошей. Во-первых, это дерби, во-вторых, борьба за второе место, в-третьих, это команды, которые набрали ход, это вызывало большой ажиотаж, большой интерес, - сказал Булыкин. - Матч становился очень важным для обеих команд, игра была очень живая. Были моменты, но "Локомотив" выглядел лучше, заслуженно победил".

Второй гол в матче на первой добавленной минуте к основному времени первого тайма забил форвард "Локомотива" Федор Смолов. "Все знают, что Федор хороший футболист, травмы у него были, сейчас показывает хорошую игру, - отметил Булыкин. - Все мы знаем, что самое главное для нападающего психологически - забивать голы, и у Смолова это получается. Забитые голы для нападающего - это дополнительный стимул, когда он появляется, футболист начинает себя чувствовать хорошо".

В полуфинале Бетсити - Кубка России "Локомотив" сыграет с ЦСКА. "Сконцентрируется ли "Локомотив" на чемпионате? Конечно, всегда команды играют во всех турнирах на победу. Понятно, что "Локомотив" будет стараться играть на победу и в Кубке России, и в чемпионате. Уверенно, конечно, говорить, что "Зенит" - чемпион, нельзя. Но большие шансы у клуба есть, чтобы занять первое место в чемпионате", - заключил собеседник агентства.

"Локомотив" продлил победную серию в чемпионате России до шести матчей и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 25 матчах. Лидирует петербургский "Зенит" (54 очка в 25 встречах), "Спартак" идет вторым, имея в активе 47 очков после 25 игр. В следующем туре "Локомотив" 17 апреля примет "Ростов".