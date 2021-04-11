Тарпищев: Кудерметова может играть на уровне первой десятки рейтинга WTA

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Вероника Кудерметова способна играть на уровне теннисисток из первой десятки мирового рейтинга. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Кудерметова победила черногорку Данку Ковинич в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарлстоне (США, штат Южная Каролина) и впервые в карьере выиграла титул WTA в одиночном разряде.

"По качеству игры Кудерметова играет на первую двадцатку мирового рейтинга, - сказал Тарпищев. - Она молодец, у нее хорошая команда, но не хватает стабильности. Нужна стабильная нервная система, психология. Была бы в десятке, если бы не психология".

Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии.