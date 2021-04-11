Россиянка Кудерметова впервые выиграла турнир WTA в одиночном разряде

Тарпищев: Кудерметова точно сыграет на Олимпиаде в случае победы на турнире в Чарлстоне

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 23-летней россиянки, посеянной на турнире под 15-м номером.

Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии. Российская теннисистка впервые в карьере выиграла турнир серии WTA в одиночном разряде.

26-летняя Ковинич располагается на 91-й строчке мирового рейтинга, она ни разу не побеждала на турнирах под эгидой WTA. Лучшим результатом черногорской спортсменки на турнирах серии Большого шлема является выход во второй круг Открытых чемпионатов Австралии, Франции и США.

Турнир в Чарлстоне проходил на грунте, он относится к категории WTA 500, победители которых получают 470 рейтинговых очков.