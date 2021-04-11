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Тарпищев: Кудерметова точно сыграет на Олимпиаде в случае победы на турнире в Чарлстоне

В финале турнира в воскресенье россиянка встретится с Данкой Ковинич из Черногории
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Вероника Кудерметова точно сыграет на Олимпиаде в Токио в случае победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Чарлстоне. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В финале в воскресенье Кудерметова сыграет с представительницей Черногории Данкой Ковинич.

"Кудерметова давно играет на высоком уровне - года полтора точно, и при этом она способна выступать еще лучше, - сказал Тарпищев. - У нее есть все шансы выиграть турнир, и в случае успеха она точно поедет в составе сборной на Олимпиаду в Японию в этом году".

Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии.

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