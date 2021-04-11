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Зимние олимпийские виды спорта

Российские керлингисты сыграют с командой Шотландии в полуфинале чемпионата мира

Встреча пройдет в ночь на понедельник

ТАСС, 11 апреля. Мужская сборная России по керлингу встретится с командой Шотландии в полуфинальном матче чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари.

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В воскресенье сборная Шотландии, занявшая пятое место по итогам предварительного раунда, в четвертьфинале обыграла канадцев (5:3), а швейцарцы, ранее ставшие шестыми, оказались сильнее американцев (7:6). Таким образом, сборная России, напрямую вышедшая в полуфинал, сыграет с шотландцами, а победившие в предварительном этапе шведские керлингисты - со швейцарцами.

Ранее Международная федерация керлинга из-за двух случаев заражения коронавирусом отложила проведение полуфинальных матчей чемпионата мира в Калгари. Полуфинальные матчи пройдут в ночь на понедельник.

Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России - девятое место на предыдущем первенстве. Россияне выступают на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиян не будет исполняться гимн России.

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