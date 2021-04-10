Российские керлингисты стали вторыми по итогам предварительного раунда чемпионата мира

ТАСС, 10 апреля. Керлингисты из России обыграли команду Дании со счетом 7:4 в последнем, 13-м матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Калгари. По его итогам россияне заняли второе место.

Российские керлингисты вышли в плей-офф чемпионата мира и квалифицировались на Олимпиаду

В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Ранее российская команда квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Россияне одержали 11 побед в 13 матчах. Первое место заняла сборная Швеции, обошедшая российских керлингистов по дополнительным показателям. По итогам предварительного раунда обе команды напрямую вышли в полуфинал чемпионата мира, матчи которого состоятся в ночь на 11 апреля по московскому времени.

Команды, занявшие с третьего по шестое места, сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Третью позицию заняла сборная США, она сыграет со ставшей шестой командой Швейцарии. Канадцы (четвертое место) встретятся с шотландцами (5). Стыковые матчи пройдут позднее в субботу.

Турнир завершится 11 апреля. Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России - девятое место на предыдущем первенстве.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиян не будет исполняться гимн России.