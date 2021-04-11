"Аталанта" победила "Фиорентину" в матче чемпионата Италии. Миранчук вышел на замену

ТАСС, 11 апреля. Футболисты "Аталанты" обыграли "Фиорентину" со счетом 3:2 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии.

Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Наполи" в матче чемпионата Италии по футболу

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В составе победителей голы забили Дуван Сапата (13-я и 40-я минуты) и Йосип Иличич (70, с пенальти). У проигравших дважды отличился Душан Влахович (57, 66). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на 86-й минуте матча, заменив Сапату. Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не попал в заявку команды из-за повреждения.

"Аталанта" одержала четвертую победу подряд в чемпионате Италии и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 30 матчах. "Фиорентина" идет 15-й, имея в активе 30 очков после 30 встреч.

В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини 18 апреля примут туринский "Ювентус", а "Фиорентина" днем ранее в гостях встретится с "Сассуоло".