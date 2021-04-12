Кудерметова поднялась на девять позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 12 апреля. Россиянка Вероника Кудерметова поднялась с 38-й на 29-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник. Она стала первой ракеткой России.
На прошлой неделе Кудерметова впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде. 23-летняя россиянка победила в американском Чарльстоне, обыграв в финале черногорку Данку Ковинич. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии.
Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье - румынка Симона Халеп.
Рейтинг WTA от 12 апреля:
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 285 очков;
- 2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 985;
- 3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6 965;
- 4 (4). София Кенин (США) - 5 915;
- 5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 750;
- 6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 265;
- 7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) - 5 085;
- 8 (8). Серена Уильямс (США) - 4 850;
- 9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 660;
- 10 (11). Петра Квитова (Чехия) - 4 530...
- 29 (38). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 130…
- 34 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 955…
- 36 (35). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 815;
- 37 (37). Дарья Касаткина (Россия) - 1 715…
- 40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 715...
- 73 (73). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...
- 75 (75). Анастасия Потапова (Россия) - 1 061...
- 89 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) - 934...
- 97 (96). Варвара Грачева (Россия) - 863.