{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Кудерметова поднялась на девять позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

На прошлой неделе спортсменка впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде
Вероника Кудерметова Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Вероника Кудерметова
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 12 апреля. Россиянка Вероника Кудерметова поднялась с 38-й на 29-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник. Она стала первой ракеткой России.

На эту тему
Россиянка Кудерметова впервые выиграла турнир WTA в одиночном разряде
Россиянка Кудерметова впервые выиграла турнир WTA в одиночном разряде

На прошлой неделе Кудерметова впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде. 23-летняя россиянка победила в американском Чарльстоне, обыграв в финале черногорку Данку Ковинич. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье - румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 12 апреля:

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 285 очков;
  • 2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 985;
  • 3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6 965;
  • 4 (4). София Кенин (США) - 5 915;
  • 5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 750;
  • 6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 265;
  • 7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) - 5 085;
  • 8 (8). Серена Уильямс (США) - 4 850;
  • 9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 660;
  • 10 (11). Петра Квитова (Чехия) - 4 530...
  • 29 (38). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 130…
  • 34 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 955…
  • 36 (35). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 815;
  • 37 (37). Дарья Касаткина (Россия) - 1 715…
  • 40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 715...
  • 73 (73). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...
  • 75 (75). Анастасия Потапова (Россия) - 1 061...
  • 89 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) - 934...
  • 97 (96). Варвара Грачева (Россия) - 863.
Теги
WTA
ATP
Хачанов поднялся на 23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов
Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге
Хачанов поднялся на 23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов
Читать полностью