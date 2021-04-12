Кудерметова поднялась на девять позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 12 апреля. Россиянка Вероника Кудерметова поднялась с 38-й на 29-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник. Она стала первой ракеткой России.

На прошлой неделе Кудерметова впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде. 23-летняя россиянка победила в американском Чарльстоне, обыграв в финале черногорку Данку Ковинич. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье - румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 12 апреля: