{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Глухов: российские керлингисты показали достойную игру на чемпионате мира

Мужская сборная России проиграла команде Швейцарии со счетом 5:6 в матче за третье место на чемпионате мира в канадском Калгари

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российские керлингисты показали качественную игру на чемпионате мира, несмотря на отсутствие медалей. Такое мнение ТАСС высказал скип национальной команды Сергей Глухов.

Мужская сборная России проиграла команде Швейцарии со счетом 5:6 в матче за третье место на чемпионате мира в канадском Калгари. При этом сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года по итогам турнира.

На эту тему
Сборная России заняла четвертое место на чемпионате мира по керлингу
Сборная России заняла четвертое место на чемпионате мира по керлингу

"Мы расстроены, и одновременно есть радость, - сказал Глухов. - Но, когда выходишь в плей-офф, хочется бороться за медали. Мы боролись, но делали это не очень хорошо, особенно в первой игре, были проблемы с психологией. В полуфинале мы показали более достойную игру".

Предварительный этап россияне завершили на втором месте, что позволило команде напрямую выйти в полуфинал, в котором российские спортсмены уступили команде Шотландии (3:5).

"Побед у нас было много, мы отыграли лучше, чем сами ожидали. Никто не ожидал от нас такого результата здесь, он действительно хороший. Мы показывали качественную игру", - добавил Глухов.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Умер олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной СССР Станислав Люгайло
Причины смерти не сообщаются
Читать полностью