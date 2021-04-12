Глухов: российские керлингисты показали достойную игру на чемпионате мира

Мужская сборная России проиграла команде Швейцарии со счетом 5:6 в матче за третье место на чемпионате мира в канадском Калгари. При этом сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года по итогам турнира.

"Мы расстроены, и одновременно есть радость, - сказал Глухов. - Но, когда выходишь в плей-офф, хочется бороться за медали. Мы боролись, но делали это не очень хорошо, особенно в первой игре, были проблемы с психологией. В полуфинале мы показали более достойную игру".

Предварительный этап россияне завершили на втором месте, что позволило команде напрямую выйти в полуфинал, в котором российские спортсмены уступили команде Шотландии (3:5).

"Побед у нас было много, мы отыграли лучше, чем сами ожидали. Никто не ожидал от нас такого результата здесь, он действительно хороший. Мы показывали качественную игру", - добавил Глухов.