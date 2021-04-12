Специалисты в Италии просят дать больше времени для решения по поводу зрителей на Евро

"Мы бы хотели, чтобы в УЕФА (Союзе европейских футбольных ассоциаций) дали больше времени, поскольку на данном этапе очень сложно предвидеть развитие ситуации через два месяца", - сказал Локаттели. При этом он отметил, что окончательное решение будут принимать политики, министры здравоохранения, а экспертное сообщество готово к максимальному сотрудничеству во имя обеспечения мер безопасности.

РИМ, 12 апреля. /ТАСС/. Специалисты из научно-технического комитета, вырабатывающего рекомендации для правительства Италии по сдерживанию пандемии коронавируса, просят больше времени для решения вопроса о допуске болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу, часть из которых, включая первую игру 11 июня, запланированы в Риме. Как сказал в понедельник в эфире Radio-1 координатор комитета Франко Локателли, более точные указания можно дать к началу мая.

В опубликованном в понедельник интервью в газете la Repubblica министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца также отметил, что пока преждевременно решать вопрос о присутствии публики на стадионе. "Но мы приложим все усилия, чтобы этот матч [открытия] состоялся в столице", - сказал он.

Ранее сообщалось, что итальянские власти склонны разрешить присутствие болельщиков при соблюдении необходимых условий для недопущения распространения коронавируса. На данный момент все игры чемпионата Италии проходят без зрителей. Эпидемиологические данные - суточный прирост новых заражений выше 10 тыс. и 300-400 смертей среди пациентов с коронавирусом в сутки - не позволяют отменить действующие карантинные ограничения в стране.

Предполагается, что вопрос о допуске болельщиков на игры будет решен 20 апреля на конгрессе УЕФА. Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме.