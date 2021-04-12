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Футбол в России

Вратарь "Локомотив" Гилерме приглашен на заседание КДК РФС

Заседание состоится 13 апреля

ТАСС, 12 апреля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пригласил на ближайшее заседание вратаря "Локомотива" Маринато Гилерме, а также представителей "Спартака" и "Локомотива". Об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В воскресенье "Спартак" на выезде проиграл "Локомотиву" со счетом 0:2 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. В понедельник в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что КДК разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков "Спартака" в адрес Гилерме на заседании 13 апреля. Позднее директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС, что у клуба в распоряжении есть видео, на котором Гилерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча.

"На завтрашнее заседание в 14:00 будут вызваны представители "Спартака", "Локомотива" и Гильерме", - сказал Григорьянц.

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