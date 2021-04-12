"Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию по трем эпизодам матча с "Локомотивом"

ТАСС, 12 апреля. Московский "Спартак" подал обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть три эпизода матча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива". Об этом заявил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс" .

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В воскресенье "Локомотив" дома победил "Спартак" со счетом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым, за систему видеоассистента рефери (VAR) отвечал Сергей Иванов.

"Направили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку решениям судьи Левникова и видеоассистента Иванова", - сказал Фетисов.

Обращение касается возможного фола на Квинси Промесе в штрафной "Локомотива" на 44-й минуте матча и причин неназначения пенальти в ворота железнодорожников на 52-й и 87-й минутах после возможного контакта мяча с рукой игроков "Локомотива" в своей штрафной.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 25 матчах. Лидирует петербургский "Зенит" (54 очка в 25 встречах), "Спартак" идет вторым, имея в активе 47 очков после 25 игр.