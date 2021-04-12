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Автогонки

"Росгонки" прокомментировали возможность проведения в РФ этапа чемпионата мира по ралли

Генеральный директор организации Алексей Титов отметил, что в стране есть дороги, которые идеально подойдут для соревнований по ралли
Генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов "Росгонки"
Описание
Генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов
© "Росгонки"

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов прокомментировал возможность проведения в России этапа чемпионата мира по ралли.

"В России есть как зимние, так и летние части страны и дороги, которые идеально подойдут для соревнований по ралли. Главное, чтобы промоутер серии был готов преодолевать большие дистанции, страна-то большая", - сказал Титов ТАСС.

Ранее директор Международной автомобильной федерации (FIA) по ралли Ив Маттон заявил, что автопроизводители просят в ближайшем будущем включить этапы в России и Индии в календарь чемпионата мира по ралли (WRC).

Чемпионат мира по ралли проводится с 1973 года.

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