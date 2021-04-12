{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Россиянин Саламов может стать соперником чемпиона мира по боксу Смита

Смит ранее победил Максима Власова

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Умар Саламов может стать соперником чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джо Смита - младшего. Об этом ТАСС заявил представитель Саламова Олег Богданов.

Смит победил россиянина Максима Власова единогласным решением судей в минувшие выходные.

"Он может подраться [со Смитом] и, по идее, должен. Но они [команда Смита], скорее всего, договорятся об объединительном бое с Бетербиевым. А Умар, скорее всего, будет драться с тем, кто будет владеть титулом WBO уже после этого поединка", - сказал собеседник агентства.

Теги
Бокс
Футбол в России
Роман Бабаев: футболисты ЦСКА будут биться до последнего в чемпионате России
Команда идет на четвертом месте в таблице
Роман Бабаев: футболисты ЦСКА будут биться до последнего в чемпионате России
Читать полностью