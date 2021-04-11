Россиянин Власов не сумел стать чемпионом мира по версии WBO, проиграв Смиту

ТАСС, 11 апреля. Россиянин Максим Власов не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Талсе (США, штат Оклахома), он проиграл американцу Джо Смиту - младшему решением судей.

Первоначально бой за вакантный пояс чемпиона мира WBO между Власовым и Смитом должен был пройти 11 февраля, но был перенесен из-за коронавируса у россиянина. До этого титулом чемпиона мира владел мексиканец Сауль Альварес, отобравший его у российского боксера Сергея Ковалева. Затем Альварес перешел в другую весовую категорию, оставив пояс вакантным.

В послужном списке 34-летнего Власова теперь 45 побед (26 нокаутом) и четыре поражения. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

Власов в 2018 году принял участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), проиграв в четвертьфинальном поединке, на кону которого был титул временного чемпиона мира по версии WBO в весе до 90,71 кг, поляку Кшиштофу Гловацкому. После боя россиянин принял решение сменить весовую категорию и в мае 2019 года дебютировал в полутяжелом весе (до 79,38 кг).

В активе Смита-младшего теперь 27 побед (21 нокаутом) и три поражения. Он во второй раз боксировал за титул чемпиона мира. В 2019 году американец проиграл россиянину Дмитрию Биволу в поединке за пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) решением судей. Он также известен победой над бывшим абсолютным чемпионом мира соотечественником Бернардом Хопкинсом в 2016 году, который после этого завершил карьеру.

На данный момент двое россиян владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям: Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация (WBA), весовая категория до 79,38 кг), и Артур Бетербиев (Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF), вес до 79,38 кг).