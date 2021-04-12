ЦСКА обыграл СКА и стал первым финалистом Кубка Гагарина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл петербургский СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 9 143 зрителей.

В составе москвичей голами отметились Максим Шалунов (34-я минута) и Максим Соркин (39), для которого эта шайба стала первой в плей-офф КХЛ. Сухая серия голкипера СКА Магнуса Хелльберга прервалась на отметке 103 минуты 2 секунды. Матч стал 200-м в КХЛ для защитника ЦСКА Класа Дальбека и 500-м - для защитника СКА Игоря Ожиганова.

ЦСКА одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4-2. Соперник москвичей по финалу Кубка Гагарина определится в серии финала Восточной конференции между казанским "Ак Барсом" и омским "Авангардом" (омский клуб ведет со счетом 3-2, шестой матч пройдет во вторник).

ЦСКА выиграл у СКА три матча из четырех в регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в шестой раз. Однажды команды играли в первом раунде (2013/14, победил СКА), четырежды - в полуфинале (одну победу одержал СКА (2014/15), три - ЦСКА (2015/16, 2017/18, 2018/19)).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).