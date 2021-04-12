Клуб НХЛ "Торонто" обменял россиянина Барабанова в "Сан-Хосе"

ТАСС, 12 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" обменял российского нападающего Александра Барабанова в "Сан-Хосе". Об этом сообщает журналист телеканала TSN Фрэнк Серавалли в Twitter .

В понедельник закрывается трансферное окно в НХЛ. За 26-летнего россиянина "Торонто" получил финского нападающего Антти Суомелу.

Барабанов не был задрафтован в НХЛ. Он подписал контракт с "Торонто" в апреле 2020 года. До этого выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе петербургского СКА, вместе с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Россиянин не смог закрепиться в основном составе "Торонто", в текущем сезоне он провел 13 матчей и набрал 1 (0 голов + 1 передача) очко.

В составе сборной России Барабанов выиграл Олимпийские игры 2018 года.

"Торонто" идет на первом месте в таблице Северного дивизиона, имея в активе 59 очков в 41 игре. "Сан-Хосе" занимает шестую строчку в Западном дивизионе, набрав 40 очков в 40 матчах. За "Сан-Хосе" играет 23-летний российский защитник Николай Кныжов.