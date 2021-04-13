Женская сборная России по футболу проведет решающий матч за выход на чемпионат Европы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу во вторник проведет ответный стыковой матч с командой Португалии за право выхода в финальную часть чемпионата Европы 2022 года. Встреча состоится на "Сапсан-Арене" в Москве и начнется в 17:00 мск.

В первой игре, которая состоялась 9 апреля в Португалии, российские футболистки одержали победу со счетом 1:0. Сборная России с 24 очками в 10 матчах заняла второе место в группе А отборочного турнира. В рейтинге команд, занявших вторые места, россиянки стали шестыми, что дало им право принять участие в стыковых матчах.

После окончания группового отборочного турнира истек контракт у Елены Фоминой, которая возглавляла сборную России с 2015 года. В Португалии россиянки провели первый матч под руководством нового главного тренера Юрия Красножана.

Чемпионат Европы должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года в Англии, но из-за пандемии коронавируса был перенесен и состоится с 6 по 31 июля 2022 года. Участие в финальной части турнира уже гарантировали себе сборные Англии (как страна - организатор турнира), Нидерландов, Дании, Норвегии, Испании, Финляндии, Швеции, Франции, Бельгии, Германии, которые выиграли свои группы, а также команды Исландии, Италии и Австрии, занявшие первые три места в рейтинге вторых команд.

Сборная России семь раз отбиралась на чемпионат Европы, но сумела одержать всего одну победу. На прошлом турнире в 2017 году российские футболистки обыграли команду Италии (2:1), но выйти из группы не смогли.