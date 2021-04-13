Вратарь Просветов назвал свой первый матч в стартовом составе в НХЛ захватывающим

ТАСС, 13 апреля. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" Иван Просветов заявил, что его первый матч в стартовом составе был захватывающим. Комментарий россиянина приводит журналист телеканала Cronkite News Майкл Гатник в своем Twitter .

В ночь на вторник "Аризона" на выезде проиграла "Колорадо" в матче регулярного чемпионата со счетом 2:4. Просветов отразил 16 бросков по своим воротам. Ранее 22-летний россиянин дважды выходил на замену по ходу встреч против "Колорадо" (3:9) и "Вегаса" (4:7), которые прошли 1 и 10 апреля соответственно.

"Это было просто захватывающе. Мои товарищи отлично поработали сегодня вечером, заблокировав много бросков", - сказал Просветов.

Главный тренер "Аризоны" Рик Токкет поделился мнением об игре россиянина: "Он сражался и проделал отличную работу, он не боялся в тот момент".

Аризона" с 43 очками после 43 игр находится на пятой позиции в турнирной таблице Западного дивизиона. Следующий матч клуб 15 апреля проведет в гостях против "Миннесоты".