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НХЛ

Вратарь Просветов назвал свой первый матч в стартовом составе в НХЛ захватывающим

"Аризона" уступила "Колорадо" со счетом 2:4, россиянин отразил 16 бросков

ТАСС, 13 апреля. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" Иван Просветов заявил, что его первый матч в стартовом составе был захватывающим. Комментарий россиянина приводит журналист телеканала Cronkite News Майкл Гатник в своем Twitter.

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"Аризона" уступила "Колорадо" в матче НХЛ. Просветов отразил 16 бросков
"Аризона" уступила "Колорадо" в матче НХЛ. Просветов отразил 16 бросков

В ночь на вторник "Аризона" на выезде проиграла "Колорадо" в матче регулярного чемпионата со счетом 2:4. Просветов отразил 16 бросков по своим воротам. Ранее 22-летний россиянин дважды выходил на замену по ходу встреч против "Колорадо" (3:9) и "Вегаса" (4:7), которые прошли 1 и 10 апреля соответственно.

"Это было просто захватывающе. Мои товарищи отлично поработали сегодня вечером, заблокировав много бросков", - сказал Просветов.

Главный тренер "Аризоны" Рик Токкет поделился мнением об игре россиянина: "Он сражался и проделал отличную работу, он не боялся в тот момент".

Аризона" с 43 очками после 43 игр находится на пятой позиции в турнирной таблице Западного дивизиона. Следующий матч клуб 15 апреля проведет в гостях против "Миннесоты".

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