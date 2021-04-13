"Аризона" уступила "Колорадо" в матче НХЛ. Просветов отразил 16 бросков

ТАСС, 13 апреля. "Колорадо" со счетом 4:2 обыграл "Аризону" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Саад (13-я минута), Натан Маккиннон (30), Микко Рантанен (39, 59, в пустые ворота). У проигравших отличились Майкл Бантинг (51), Йохан Ларссон (54).

Российский вратарь "Аризоны" Иван Просветов впервые вышел в стартовом составе и отразил 16 бросков по своим воротам. Ранее 22-летний россиянин дважды выходил на замену по ходу встреч против "Колорадо" (3:9) и "Вегаса" (4:7), которые прошли 1 и 10 апреля соответственно. Одноклубник Просветова Илья Любушкин и нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин не сумели отличиться.

"Колорадо" набрал 62 очка в 42 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона. "Аризона" потерпела четвертое поражение подряд и с 43 очками после 43 игр находится на пятой позиции.

Следующий матч "Колорадо" проведет 15 апреля в гостях против "Сент-Луиса", "Аризона" в тот же день приедет в гости к "Миннесоте".