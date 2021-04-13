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Футбол в России

Семин: Ярдошвили был одним из лучших спортивных врачей России

Известный специалист умер во вторник на 67-м году жизни
Юрий Семин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Юрий Семин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Врач московского "Динамо" Александр Ярдошвили был одним из лучших специалистов в России. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

Ярдошвили умер во вторник на 67-м году жизни. В "Локомотиве" он работал с 1992 по 2012 год.

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"Это большая потеря для всех. Это был замечательный человек, искренний в высшей степени, профессионал, один из людей российского футбола, который имел большие знания в своей профессии, он был человеком, который объединял всех людей, - сказал Семин. - Он очень любил футболистов, всегда за ними следил и контролировал их здоровье. А сам не смог, видимо, от этих больших эмоций, которые его всегда переполняли, устоять, получается так".

"В какую команду он бы ни приходил, везде становился чемпионом, что-то выигрывал. Это один из лучших спортивных врачей России. Мои соболезнования его семье, близким и нам всем, друзьям", - добавил Семин.

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