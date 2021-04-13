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ATP

Теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом

Россиянин снялся с турнира серии "Мастерс" в Монако
Даниил Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Даниил Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 13 апреля. Тест на коронавирусную инфекцию российского теннисиста Даниила Медведева дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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В связи с заболеванием Медведев снялся с турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло. Он должен был начать турнир со второго круга, сыграв с победителем матча между грузином Николозом Басилашвили и сербом Филипом Крайиновичем. Турнир в Монте-Карло проходит с 11 по 18 апреля.

"Это большое разочарование не сыграть в Монте-Карло. Я сфокусирован на выздоровлении и намерен вернуться в тур как можно быстрее", - сказал Медведев. Отмечается, что россиянин находится в изоляции, за ним наблюдают врачи турнира и медицинская команда ATP.

Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров Большого шлема - Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021).

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