Медведев не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами

ТАСС, 1 апреля. Россиянин Даниил Медведев уступил представителю Испании Роберто Баутиста-Агуте в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 32-летнего испанца, посеянного на турнире под седьмым номером. Медведев имел первый номер посева. В полуфинале Баутиста-Агут сыграет с итальянцем Янником Синнером (21-й номер посева).

Баутиста-Агут и Медведев встретились в третий раз, во всех случаях побеждал испанец.

Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира и чемпионом 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021). Баутиста-Агут располагается на 12-й строчке рейтинга, он является победителем девяти турниров ATP.

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс". Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Призовой фонд турнира составляет $4,3 млн.