Дворкович: на матчи турнира претендентов будет допущено небольшое количество зрителей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Небольшое количество зрителей будет допущено в зал проведения партий на шахматном турнире претендентов в Екатеринбурге. Об этом журналистам рассказал глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Участники шахматного турнира претендентов прибудут в Екатеринбург с 15 по 17 апреля

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Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля.

"В зрительный зал мы допустим небольшое количество болельщиков. При условии соблюдения социальной дистанции, наличии прививки, антител или ПЦР-теста", - сказал Дворкович.

Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).