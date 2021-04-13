Гроссмейстер Ян Непомнящий вакцинировался от коронавируса

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Шахматист Ян Непомнящий вакцинировался от коронавируса перед турниром претендентов. Об этом журналистам рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля в Екатеринбурге.

"Один российский (Ян Непомнящий) и один китайский участник вакцинировались. Но это дело каждого. Кстати, не думаю, что непосредственно перед стартом уже есть смысл делать прививку, лучше подождать окончания турнира. Мы готовы всем желающим помочь с этим", - сказал глава FIDE.

Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).