"Спартак" выступил против всех видов дискриминации в футболе

ТАСС, 13 апреля. Московский футбольный клуб "Спартак" осудил любые проявления дискриминации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой команды.
В воскресенье "Спартак" на выезде проиграл "Локомотиву" со счетом 0:2 в матче 25-го тура чемпионата России. В понедельник в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков "Спартака" в адрес голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме на заседании 13 апреля.
"Наш клуб заявляет о полном неприятии всех видов дискриминации в футболе. Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах. ФК "Спартак" совместно с официальным фан-клубом красно-белых регулярно проводит работу среди своих болельщиков по недопущению подобных нарушений", - говорится в сообщении.
"Перед каждым туром мы убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования, не использовать пиротехнических изделий в ходе игры, избегать ненормативной лексики, оскорблений по расовому признаку, цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, публичной демонстрации баннеров, флагов, надписей политического, экстремистского или националистического", - отмечается в заявлении.