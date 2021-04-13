{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Спартак" выступил против всех видов дискриминации в футболе

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков "Спартака" в адрес голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме на заседании 13 апреля

ТАСС, 13 апреля. Московский футбольный клуб "Спартак" осудил любые проявления дискриминации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой команды.

В воскресенье "Спартак" на выезде проиграл "Локомотиву" со счетом 0:2 в матче 25-го тура чемпионата России. В понедельник в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков "Спартака" в адрес голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме на заседании 13 апреля.

На эту тему
Дерби и его последствия. Какие санкции ждут "Спартак" и "Локомотив" после скандальной игры
Дерби и его последствия.

"Наш клуб заявляет о полном неприятии всех видов дискриминации в футболе. Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах. ФК "Спартак" совместно с официальным фан-клубом красно-белых регулярно проводит работу среди своих болельщиков по недопущению подобных нарушений", - говорится в сообщении.

"Перед каждым туром мы убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования, не использовать пиротехнических изделий в ходе игры, избегать ненормативной лексики, оскорблений по расовому признаку, цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, публичной демонстрации баннеров, флагов, надписей политического, экстремистского или националистического", - отмечается в заявлении.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили
Главный врач московского "Динамо" умер во вторник в возрасте 66 лет
Читать полностью