Дерби и его последствия. Какие санкции ждут "Спартак" и "Локомотив" после скандальной игры

Во время дерби болельщики "Спартака" оскорбляли вратаря железнодорожников Маринато Гилерме, а после встречи появилось видео, на котором начальник "Локомотива" Станислав Сухина выходил из судейской комнаты за час до начала матча

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак" может быть наказан запретом на допуск зрителей на стадион за оскорбительные скандирования в адрес вратаря "Локомотива" Маринато Гилерме во время матча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Железнодорожников ожидают более суровые санкции из-за действий начальника команды Станислава Сухины.

Встреча "Локомотив" - "Спартак" прошла 11 апреля на стадионе "РЖД-Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. После игры распространилось видео, на котором Сухина за час до начала дерби выходит из судейской комнаты. Во время самой встречи делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гилерме со стороны болельщиков "Спартака". 13 апреля на заседании Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит все нарушения. Оба клуба могут столкнуться с рядом взысканий - от денежного штрафа до технического поражения. Сухину могут пожизненно отстранить Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС, что "Спартак" попросил КДК РФС дать оценку действиям Сухины. "Да, уже направили письма", - сказал Фетисов.

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За нарушение пунктов 1, 2 и 3 статьи 118 ("Оказание прямого или косвенного воздействия на игроков, официальных лиц клуба или официальных лиц матча с целью манипулирования результатом матча") дисциплинарного регламента РФС Сухина может быть наказан запретом на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от одного года до пяти лет или штрафом в размере 500 тыс. рублей. Также начальника команды могут пожизненно отстранить от футбольной деятельности. Результат матча при этом аннулируют, а "Локомотиву" присудят поражение. Если же КДК рассмотрит этот эпизод в качестве оказания воздействия без цели влияния на результат (пункты 1 и 2 статьи 119), то Сухину могут освободить от футбольной деятельности на срок от одного года до трех лет и оштрафовать на 500 тыс. рублей либо наказать пожизненным запретом на любую деятельность в футболе. Гилерме пригласили на заседание КДК РФС В понедельник глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет пригласил Гилерме и представителей "Спартака" и "Локомотива" на ближайшее заседание. "На заседание в 14:00 будут вызваны представители "Спартака", "Локомотива" и Гилерме", - сказал Григорьянц в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС, что у клуба есть видео, на котором голкипер "Локомотива" провоцирует болельщиков красно-белых. За нарушение пункта 2 статьи 121 ("Дискриминация и расизм, публичная демонстрация нацистской атрибутики и символики") "Спартак" могут ждать следующие наказания: штраф от 100 до 500 тыс. рублей (пункт 45 приложения №1 к дисциплинарному регламенту) и/или запрет на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей и/или проведение от одного до трех матчей без зрителей и/или снятие трех очков. Гилерме может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за оскорбительные действия в отношении соперников и других людей, которые не являются официальными лицами матча (пункт 6 статьи 94), также он может получить штраф в размере 50 тыс. рублей. Если Гилерме нарушил пункт 1 статьи 100 ("Провоцирование зрителей"), он будет оштрафован на 30 тыс. рублей. Потасовка болельщиков на матче Корреспондент ТАСС с места событий сообщил, что болельщики "Локомотива" и "Спартака" устроили потасовку на одном из секторов "РЖД-Арены" перед началом игры. Она завязалась после оскорблений со стороны болельщиков железнодорожников, которые спровоцировали фанатов гостей и бросали предметы с верхних ярусов. В потасовку вмешались стюарды, болельщиков "Спартака" отправили на свои места, а фанатов "Локомотива" вернули в пределы гостевого сектора, чтобы создать безопасное расстояние между болельщиками.