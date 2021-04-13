Двукратный обладатель Кубка Стэнли Войнов не входит в сферу интересов "Динамо"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник Вячеслав Войнов не входит в сферу интересов московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер бело-голубых Виктор Меркулов.

Ранее об интересе "Динамо" к Войнову сообщил портал "Чемпионат". Защитник пропустил нынешний сезон. Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014), обладателем Кубка Гагарина (2017).

"Кандидатура Вячеслава Войнова на сегодня не рассматривается", - сказал Меркулов.

Перед началом плей-офф Меркулов заявлял об интересе "Динамо" к нападающему "Айлендерс" Лео Комарову, у которого по окончании нынешнего сезона истекает контракт. "Было бы интересно рассмотреть эту кандидатуру, но на сегодняшний день на меня ни агент, ни его представители не выходили. Если они выйдут, то мы рассмотрим с тренерским штабом его кандидатуру", - сказал Меркулов.

Комаров выступал за "Динамо" с 2009 по 2012 год, а также в сезонах-2012/13 и 2013/14. В составе бело-голубых он стал двукратным победителем Кубка Гагарина. В составе сборной Финляндии Комаров стал бронзовым призером Олимпиады в Сочи, чемпионом мира 2011 года и дважды серебряным призером мировых первенств (2014, 2016).