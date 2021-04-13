Кудашов сменил Крикунова на посту главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо"

"Мы хотим поблагодарить Владимира Васильевича за ту работу, которую он сделал за два с половиной года, когда принял команду с колес. Команда была по составу сильная, могла выходить в финал Кубка Гагарина. В настоящее время подписан контракт с Алексеем Кудашовым", - сказал Воронин.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Алексей Кудашов сменил Владимира Крикунова на посту главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом на пресс-конференции сообщил председатель совета директоров клуба Виктор Воронин.

Контракт со специалистом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один.

В сезоне-2020/21 "Динамо" под руководством Крикунова заняло третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили СКА со счетом в серии 1-4.

Крикунов возглавлял "Динамо" с октября 2018 года. Ранее в чемпионате России и КХЛ он работал в нижнекамском "Нефтехимике", казанском "Ак Барсе", "Барысе" из Нур-Султана и екатеринбургском "Автомобилисте". Крикунов также работал в "Динамо" с 2004 по 2008 год, в сезоне-2004/05 клуб под его руководством стал чемпионом России. Тренер занимает вторую строчку в истории "Динамо" по числу побед (234), уступая лишь Аркадию Чернышеву (536).

Кудашов во время игровой карьеры выступал за "Динамо" с 1999 по 2004 год и с 2010 по 2012 год. В составе клуба он стал чемпионом России (2000) и обладателем Кубка Гагарина (2012). В качестве главного тренера Кудашов работал с "Атлантом" (2012-2015), "Локомотивом" (2015-2017), СКА и сборной России (2019-2020).