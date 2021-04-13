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Футбол в России

РФС дисквалифицировал двух футболистов "Арсенала" за оскорбительное поведение

На один матч отстранен ассистент главного тренера ЦСКА Василий Березуцкий
Гиа Григалава (справа) Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Гиа Григалава (справа)
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал футболистов тульского "Арсенала" Гурама Аджоева и Гию Григалаву на три матча Бетсити - Кубка России за оскорбительное поведение и угрозу причинения вреда здоровью. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Эпизод произошел в подтрибунном помещении после матча 1/4 финала Кубка России против московского ЦСКА (1:2), который состоялся 8 апреля.

"Получили рапорт от помощника судьи, который описал всю ситуацию. Ни о какой драке речи на было, была только словесная перепалка. По итогам за оскорбительное поведение официального лица в адрес соперника принято решение дисквалифицировать [ассистента главного тренера ЦСКА] Василия Березуцкого на два матча (один в реальном исполнении, один условно) Кубка России, штраф - 50 тыс. рублей. Испытательный срок - один год. Аджоев и Григалава дисквалифицированы на три матча за оскорбительное поведение и угрозу причинения вреда", - сказал Григорьянц.

В полуфинале ЦСКА в гостях сыграет против московского "Локомотива", матч пройдет 21 апреля. В другой встрече 1/2 финала сыграют "Ахмат" и "Крылья Советов". Действующим обладателем кубка является петербургский "Зенит", который в нынешнем сезоне завершил выступление на стадии 1/8 финала, уступив "Арсеналу" (1:2).

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