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Футбол в России

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело Сухины 16 апреля

После игры со "Спартаком" распространилось видео, на котором начальник команды "Локомотив" выходит из судейской комнаты
Начальник команды "Локомотив" Станислав Сухина Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Начальник команды "Локомотив" Станислав Сухина
© Игорь Уткин/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит действия начальника команды "Локомотив" Станислава Сухины 16 апреля. Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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Встреча "Локомотив" - "Спартак" прошла 11 апреля на стадионе "РЖД-Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. После игры распространилось видео, на котором Сухина за час до начала матча выходит из судейской комнаты. Согласно регламенту, представителям команд запрещено заходить к судьям.

"Документы были получены поздно вечером, он сам в командировке за пределами России, - сказал Григорьянц. - Был направлен запрос в департамент судейства, чтобы судьи написали рапорты по поводу присутствия начальника команды в судейской комнате, обратились в клубы с запросом о большем количестве видеоматериалов. Заседание перенесено на пятницу на 12:00".

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