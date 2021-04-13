Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело Сухины 16 апреля

Встреча "Локомотив" - "Спартак" прошла 11 апреля на стадионе "РЖД-Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. После игры распространилось видео, на котором Сухина за час до начала матча выходит из судейской комнаты. Согласно регламенту, представителям команд запрещено заходить к судьям.

"Документы были получены поздно вечером, он сам в командировке за пределами России, - сказал Григорьянц. - Был направлен запрос в департамент судейства, чтобы судьи написали рапорты по поводу присутствия начальника команды в судейской комнате, обратились в клубы с запросом о большем количестве видеоматериалов. Заседание перенесено на пятницу на 12:00".