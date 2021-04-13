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Баскетбольные еврокубки

"Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов пройдет в Нижнем Новгороде

Лига чемпионов - третий по значимости международный баскетбольный турнир в Европе
© Максим Туманов/ТАСС

ТАСС, 13 апреля. Нижний Новгород примет "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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В финальной части турнира примут участие испанские клубы "Сарагоса", "Сан-Пабло Бургос" и "Тенерифе", чешский "Нимбурк", израильский "Хапоэль Холон", турецкий "Пинар Каршыяка", французский "Страсбур" и российский "Нижний Новгород". Матчи пройдут на территории культурно-развлекательного комплекса "Нагорный-Арена", который является домашним стадионом нижегородского клуба.

"Мы в Нижнем Новгороде любим баскетбол и делаем все возможное, чтобы улучшить этот вид спорта в нашем городе. Мы хотели бы поблагодарить Лигу чемпионов по баскетболу за честь назвать Нижний Новгород городом - организатором "Финала восьми", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Я уверен, что это мероприятие будет проведено на высшем уровне с соблюдением всех требований протокола COVID-19".

Матчи пройдут с 5 по 9 мая. Лига чемпионов - третий по значимости международный баскетбольный турнир в Европе.

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