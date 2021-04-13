Курс на омоложение. "Динамо" назначило Кудашова новым тренером и меняет вектор развития

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" сменил главного тренера команды Владимира Крикунова на Алексея Кудашова. Как заявил председатель совета директоров клуба Виктор Воронин, перед новым тренером поставлена задача развивать молодежь.
Крикунов возглавил "Динамо" по ходу сезона-2018/19, когда команда располагалась на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. Опытный тренер сумел уверенно выйти в плей-офф и в первом раунде в шести матчах пройти "Йокерит". Далее последовало поражение от ЦСКА (1-4 в серии), но главный тренер "Динамо" выжал максимум из имеющегося состава. Прошлогодний плей-офф был прерван из-за пандемии коронавируса, тогда "Динамо" в первом раунде прошло "Спартак" и стало бронзовым призером чемпионата России.
Кубок Гагарина разыгран не был. Перед началом нынешнего сезона руководство клуба учло почти все пожелания тренера по комплектованию команды. В состав из петербургского СКА вернулся Дмитрий Кагарлицкий, оборону укрепил Андрей Сергеев, а на место второго центрального нападающего был приобретен двукратный чемпион мира Оскар Линдберг.
Несмотря на это, Крикунов не сумел добиться прогресса в результатах. Бело-голубые без шансов во втором раунде проиграли СКА в пяти матчах.
"Всем известно, что в плей-офф мы уступили СКА. В настоящий момент делаем выводы из тех ошибок, которые у нас были, провели совет директоров, на котором заслушали тренерский штаб во главе с Владимиром Васильевичем Крикуновым. Говорили о тех проблемах, которые были. Команда, конечно, была настроена на другой результат в полуфинальной серии конференции", - отметил Воронин.
"Состав команды был достаточно сильный, который мог выходить в финал Кубка Гагарина. Но не произошло, это спорт. Контракт у Владимира Васильевича заканчивается 30 апреля. Нам пришлось делать выбор по тренеру", - добавил он.
Кудашов выиграл борьбу за пост у Знарка
Вместе с Крикуновым "Динамо" полностью покинет его тренерский штаб в составе Юрия Бабенко, Владимира Воробьева, Виталия Еремеева, Андрея Скопинцева, Александра Степанова и Ивана Скобрева. Новым главным тренером команды назначен Алексей Кудашов, контракт которого официально вступит в силу с 1 мая. Соглашение подписано по схеме "1+1", Кудашов сформирует свой штаб до конца апреля.
Кудашов во время игровой карьеры выступал за "Динамо" с 1999 по 2004 год и с 2010 по 2012 год. В составе клуба он стал чемпионом России (2000) и обладателем Кубка Гагарина (2012). В качестве главного тренера Кудашов работал с "Атлантом" (2012-2015), "Локомотивом" (2015-2017), СКА и сборной России (2019-2020).
Крикунову же предложено остаться в клубе в качестве консультанта. "Мне сделали такое предложение, я готов, с удовольствием приму предложение стать консультантом. Тем более что мне легко, потому что я только что работал в этой команде, знаю ребят и в команде Высшей хоккейной лиги, и в молодежной команде, могу помочь. Я уже 25 лет в "Динамо", был в рижском, минском, екатеринбургском "Динамо" и в московском", - сказал Крикунов ТАСС.
Воронин сообщил, что в списке кандидатов на пост нового главного тренера было семь специалистов. Одним из них являлся Олег Знарок, дважды приводивший "Динамо" к победе в Кубке Гагарина. Последние два сезона Знарок работал в "Спартаке", оба раза его команда не сумела пройти первый раунд плей-офф.
"Оценивать, кто лучше, Знарок или Кудашов, нет смысла. Олег Валерьевич - заслуженный тренер, обладатель трех Кубков Гагарина, он уважаемый и эффективный. Но те два сезона, когда он возглавлял "Спартак", показали, что есть нюансы, которые мы тоже учитывали при выборе тренера", - пояснил Воронин.
Руководство клуба поставило перед новым главным тренером задачу развития динамовской молодежи и сменило курс развития. Это не случайно, бело-голубые впервые в истории в нынешнем сезоне вышли в финал Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), где сыграют с "Локо". "За молодыми будущее, потому что время того поколения, которое добивалось результатов, выигрывало чемпионаты мира и Олимпийские игры, потихоньку подходит к концу. Нужно уступать дорогу", - отметил в беседе с ТАСС бывший генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов.
Состав "Динамо" изменится на 30 процентов
С основными трансферными задачами перед сезоном менеджмент "Динамо" справился, хотя третье и четвертое звенья продолжали действовать неэффективно. А вот обмены по ходу сезона пользы бело-голубым не принесли. Вратарь Эмиль Гарипов и защитник Иван Верещагин даже не сыграли в плей-офф, а форварды Александр Кучерявенко и Магнус Пяяйарви-Свенссон забросили на двоих одну шайбу за две серии. Пяяйарви-Свенссон по ходу сезона перешел в "Динамо" из "Локомотива" в обмен на Тему Пулккинена.
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Во вторник генеральный менеджер "Динамо" Виктор Меркулов сообщил, то Пяяйарви-Свенссон и Гарипов точно покинут команду в межсезонье, также клуб ищет варианты обмена Верещагина. Меркулов фактически признал ошибки. Контрактов на следующий сезон нет более чем у половины игроков "Динамо", в том числе у Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого. Соглашение с лучшим снайпером регулярного чемпионата Дмитрием Яшкиным было подписано по схеме "1+1" в прошлом году, однако в руководстве бело-голубых еще тогда заявили, что не будут препятствовать отъезду форварда в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
"С Шипачевым мы ведем переговоры, они находятся в завершающей стадии. Мы надеемся, что он останется, тренер хочет его видеть в составе. У Дмитрия Яшкина есть хорошее предложения из США, мы готовы пойти ему навстречу. Насчет Кагарлицкого вопрос окончательно не решен, в целом состав изменится процентов на 30", - сказал Меркулов.
41-летний вратарь "Динамо" Александр Еременко подчеркнул, что он пока не принял решение о продолжении карьеры. Однако Меркулов отметил, что клуб рассчитывает на него. Под вопросом остаются и позиции легионеров. У Оскара Линдберга и Юусо Хиетанена также нет контрактов на следующий сезон.