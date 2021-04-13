Курс на омоложение. "Динамо" назначило Кудашова новым тренером и меняет вектор развития

Крикунов возглавил "Динамо" по ходу сезона-2018/19, когда команда располагалась на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. Опытный тренер сумел уверенно выйти в плей-офф и в первом раунде в шести матчах пройти "Йокерит". Далее последовало поражение от ЦСКА (1-4 в серии), но главный тренер "Динамо" выжал максимум из имеющегося состава. Прошлогодний плей-офф был прерван из-за пандемии коронавируса, тогда "Динамо" в первом раунде прошло "Спартак" и стало бронзовым призером чемпионата России.

Кубок Гагарина разыгран не был. Перед началом нынешнего сезона руководство клуба учло почти все пожелания тренера по комплектованию команды. В состав из петербургского СКА вернулся Дмитрий Кагарлицкий, оборону укрепил Андрей Сергеев, а на место второго центрального нападающего был приобретен двукратный чемпион мира Оскар Линдберг.

Несмотря на это, Крикунов не сумел добиться прогресса в результатах. Бело-голубые без шансов во втором раунде проиграли СКА в пяти матчах.

"Всем известно, что в плей-офф мы уступили СКА. В настоящий момент делаем выводы из тех ошибок, которые у нас были, провели совет директоров, на котором заслушали тренерский штаб во главе с Владимиром Васильевичем Крикуновым. Говорили о тех проблемах, которые были. Команда, конечно, была настроена на другой результат в полуфинальной серии конференции", - отметил Воронин.

"Состав команды был достаточно сильный, который мог выходить в финал Кубка Гагарина. Но не произошло, это спорт. Контракт у Владимира Васильевича заканчивается 30 апреля. Нам пришлось делать выбор по тренеру", - добавил он.

Кудашов выиграл борьбу за пост у Знарка

Вместе с Крикуновым "Динамо" полностью покинет его тренерский штаб в составе Юрия Бабенко, Владимира Воробьева, Виталия Еремеева, Андрея Скопинцева, Александра Степанова и Ивана Скобрева. Новым главным тренером команды назначен Алексей Кудашов, контракт которого официально вступит в силу с 1 мая. Соглашение подписано по схеме "1+1", Кудашов сформирует свой штаб до конца апреля.