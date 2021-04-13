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Футбол в России

В "Спартаке" заявили, что представитель клуба заходил в судейскую уже после дерби

В клубе прокомментировал видеозапись, на которой представитель "Спартака" посещает судейскую комнату в день матча с "Локомотивом", ранее красно-белые призывали наказать за это же соперника
© Валерий Шарифулин

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов подтвердил, что начальник команды Василий Козловцев заходил в судейскую комнату на стадионе "РЖД-Арена" в день матча с "Локомотивом", но он сделал это после встречи с разрешения главного арбитра. Об этом Фетисов рассказал ТАСС.

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Ранее "Спартак" призвал Российский футбольный союз применить санкции к "Локомотиву" за то, что начальник команды Станислав Сухина до матча посещал судейскую комнату стадиона, что запрещено регламентом. Во вторник портал "Спорт24" опубликовал запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую входит Козловцев. Портал пишет, что это происходит до игры.

"Да, я связался с Василием Козловцевым, он действительно заходил в судейскую комнату. Было это после матча, Василий с разрешения главного арбитра зашел в судейскую для передачи протокола матча, - сказал Фетисов. - Во-первых, непонятно, почему у коллег написано, что он заходил до игры. При этом это не чья-либо цитата из "Локомотива", это очень важный момент, то есть могу предположить, что коллеги просто домыслили".

Фетисов еще раз акцентировал внимание на нарушении регламента представителем "Локомотива". "Раз есть видео с камер наблюдения с "РЖД-Арены", то я надеюсь, что видеозапись в полном объеме - до, по ходу и по окончании матча - будет предоставлена ЭСК и КДК [экспертно-судейская комиссия и контрольно-дисциплинарный комитет]. Они смогут посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в судейскую", - заявил он.

Встреча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Спартак" прошла 11 апреля на стадионе "РЖД-Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. КДК на заседании во вторник решил перенести рассмотрение дела, касающегося Сухины, на 16 апреля.

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