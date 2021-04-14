Российский голкипер "Рейнджерс" Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 14 апреля. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на среду "Рейнджерс" победили "Нью-Джерси" со счетом 3:0, Шестеркин отразил 27 бросков и провел первый матч "на ноль" в НХЛ.

Первой звездой дня стал форвард "Нэшвилла" Виктор Арвидссон, забросивший две шайбы и отдавший одну голевую передачу в домашнем матче с "Тампой" (7:2).

Третьей звездой дня признан нападающий "Вашингтона" Энтони Манта, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей в домашнем матче с "Филадельфией" (6:1). Манта провел первый матч за столичный клуб, он стал игроком "Вашингтона" 12 апреля, перейдя из "Детройта" в результате обмена.