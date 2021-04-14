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НХЛ

Российский голкипер "Рейнджерс" Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

Вратарь отразил 27 бросков в матче с "Нью-Джерси" и провел первый матч "на ноль" в НХЛ
Игорь Шестеркин AP Photo/Derik Hamilton
Описание
Игорь Шестеркин
© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 14 апреля. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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В ночь на среду "Рейнджерс" победили "Нью-Джерси" со счетом 3:0, Шестеркин отразил 27 бросков и провел первый матч "на ноль" в НХЛ.

Первой звездой дня стал форвард "Нэшвилла" Виктор Арвидссон, забросивший две шайбы и отдавший одну голевую передачу в домашнем матче с "Тампой" (7:2).

Третьей звездой дня признан нападающий "Вашингтона" Энтони Манта, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей в домашнем матче с "Филадельфией" (6:1). Манта провел первый матч за столичный клуб, он стал игроком "Вашингтона" 12 апреля, перейдя из "Детройта" в результате обмена.

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