Василий Березуцкий заявил, что Гончаренко пригласил его работать в "Краснодар"

В среду ЦСКА объявил об уходе Березуцкого из тренерского штаба клуба. 22 марта стало известно о том, что руководство московской команды приняло решение о расторжении контракта с Гончаренко, а 6 апреля "Краснодар" объявил о назначении белорусского специалиста на пост главного тренера клуба.

ТАСС, 14 апреля. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Виктор Гончаренко пригласил Василия Березуцкого войти в тренерский штаб команды. Об этом заявил Березуцкий, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА, где он работал ранее.

"Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни, где каждый игрок, сотрудник и болельщик стали родными, - сказал Березуцкий. - Но чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. К тому же ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы, мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение".

"Я не прощаюсь, всегда буду с вами: по-прежнему следить, болеть, переживать за ЦСКА. Спасибо руководству за поддержку и полученный опыт. Рад, что мы расстаемся, сохранив добрые отношения, и уверен, что однажды вернусь", - добавил Березуцкий.

Березуцкому 38 лет, в качестве игрока он выступал под руководством Гончаренко с 2016 по 2018 год. В августе 2020 года Березуцкий вошел в тренерский штаб белорусского специалиста в ЦСКА.