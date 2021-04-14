{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Дюков: РФС сделает все, чтобы у женской сборной России были условия подготовки к Евро

Во вторник россиянки дома сыграли вничью с командой Португалии со счетом 0:0, что обеспечило выход сборной России на чемпионат Европы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) сделает все возможное, чтобы у женской сборной были лучшие условия подготовки к чемпионату Европы в Англии. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков, комментарий которого приводит служба коммуникаций союза.

На эту тему
Смена тренера не помешала. Российские футболистки сыграют на чемпионате Европы
Смена тренера не помешала.

Во вторник россиянки дома сыграли вничью с командой Португалии со счетом 0:0, что обеспечило выход сборной России на чемпионат Европы. Первый матч в Португалии завершился со счетом 1:0 в пользу российских футболисток.

"На протяжении отборочного турнира и в стыковых матчах против сильной сборной Португалии наша команда показала свои лучшие качества и волю к победе, - сказал Дюков. - Отмечу работу нового тренерского штаба во главе с Юрием Красножаном, который смог за короткое время физически и тактически подготовить команду к стыковым матчам, а также благодарю [бывшего главного тренера команды] Елену Фомину, которая вывела сборную в стыки. РФС уделяет большое внимание женскому футболу и сделает все возможное, чтобы обеспечить для команды лучшие условия подготовки к чемпионату Европы в Англии".

Сборная России с 24 очками в 10 матчах заняла второе место в группе А отборочного турнира чемпионата Европы. В рейтинге команд, занявших вторые места, россиянки стали шестыми, что дало им право принять участие в стыковых матчах.

Ранее участие в основном турнире гарантировали сборные Англии (как страна - организатор турнира), Нидерландов, Дании, Норвегии, Испании, Финляндии, Швеции, Франции, Бельгии, Германии, которые выиграли свои группы, и команды Исландии, Италии и Австрии, занявшие первые три места в рейтинге вторых команд групп. Также на чемпионат Европы отобрались команды Северной Ирландии и Швейцарии, которые по итогам двух встреч обыграли сборные Украины и Чехии соответственно.

Чемпионат Европы должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года в Англии, но из-за пандемии коронавируса был перенесен и состоится с 6 по 31 июля 2022 года.

Массовый спорт
Исинбаева: студенческий спорт в России развивается колоссальными темпами
Всероссийский фестиваль студенческого спорта "АССК. Фест" пройдет в Казани с 18 по 22 мая
Исинбаева: студенческий спорт в России развивается колоссальными темпами
Читать полностью