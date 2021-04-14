Дюков: РФС сделает все, чтобы у женской сборной России были условия подготовки к Евро

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) сделает все возможное, чтобы у женской сборной были лучшие условия подготовки к чемпионату Европы в Англии. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков, комментарий которого приводит служба коммуникаций союза.

Во вторник россиянки дома сыграли вничью с командой Португалии со счетом 0:0, что обеспечило выход сборной России на чемпионат Европы. Первый матч в Португалии завершился со счетом 1:0 в пользу российских футболисток.

"На протяжении отборочного турнира и в стыковых матчах против сильной сборной Португалии наша команда показала свои лучшие качества и волю к победе, - сказал Дюков. - Отмечу работу нового тренерского штаба во главе с Юрием Красножаном, который смог за короткое время физически и тактически подготовить команду к стыковым матчам, а также благодарю [бывшего главного тренера команды] Елену Фомину, которая вывела сборную в стыки. РФС уделяет большое внимание женскому футболу и сделает все возможное, чтобы обеспечить для команды лучшие условия подготовки к чемпионату Европы в Англии".

Сборная России с 24 очками в 10 матчах заняла второе место в группе А отборочного турнира чемпионата Европы. В рейтинге команд, занявших вторые места, россиянки стали шестыми, что дало им право принять участие в стыковых матчах.

Ранее участие в основном турнире гарантировали сборные Англии (как страна - организатор турнира), Нидерландов, Дании, Норвегии, Испании, Финляндии, Швеции, Франции, Бельгии, Германии, которые выиграли свои группы, и команды Исландии, Италии и Австрии, занявшие первые три места в рейтинге вторых команд групп. Также на чемпионат Европы отобрались команды Северной Ирландии и Швейцарии, которые по итогам двух встреч обыграли сборные Украины и Чехии соответственно.

Чемпионат Европы должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года в Англии, но из-за пандемии коронавируса был перенесен и состоится с 6 по 31 июля 2022 года.