Черчесов прокомментировал выбор соперников для товарищеских матчей перед Евро

1 июня российские футболисты на выезде встретятся с поляками (начало матча - 21:45 мск), а 5 июня - в Москве примут команду Болгарии (18:00 мск). Товарищеские встречи станут частью подготовки к чемпионату Европы.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Расписание товарищеских матчей сборной России перед чемпионатом Европы составлено исходя из проверенного алгоритма. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба сборной.

"Расписание контрольных матчей перед большим турниром мы составляем исходя из уже проверенного перед Кубком Конфедераций и чемпионатом мира алгоритма, - сказал Черчесов. - Первую встречу после австрийского сбора традиционно проводим в одной из европейских стран, вторую - в Москве. На этот раз нам предстоит сыграть во Вроцлаве со сборной Польши - соперником, возможности которого хорошо знакомы нашему тренерскому штабу, ведь мы работали в польском чемпионате с "Легией". Команда очень сильная, мастеровитая, располагающая отличным подбором исполнителей".

"Болгарская сборная в последнее время не является постоянным участником чемпионатов мира и Европы, но сейчас представляет собой добротную неуступчивую команду. Сыграем с Болгарией 5 июня на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, где в прошлом году проводили домашние матчи Лиги наций", - добавил главный тренер сборной России.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России будет играть в группе B, соперниками россиян станут команды Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).