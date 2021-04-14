Исинбаева планирует поехать на Олимпиаду в статусе члена комиссии спортсменов МОК

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева планирует поехать на Игры в Токио в статусе члена комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.
"Я поеду в Токио как член комиссии спортсменов МОК. Лечу 17 июля и буду там в течение всех Игр. Приму участие в заседаниях МОК", - сказала Исинбаева.
Из-за пандемии коронавируса организаторы запретили посещение Олимпиады иностранными болельщиками.
Перед Олимпиадой пройдут заседание исполкома и сессия МОК.