Исинбаева планирует поехать на Олимпиаду в статусе члена комиссии спортсменов МОК

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева планирует поехать на Игры в Токио в статусе члена комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

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Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

"Я поеду в Токио как член комиссии спортсменов МОК. Лечу 17 июля и буду там в течение всех Игр. Приму участие в заседаниях МОК", - сказала Исинбаева.

Из-за пандемии коронавируса организаторы запретили посещение Олимпиады иностранными болельщиками.

Перед Олимпиадой пройдут заседание исполкома и сессия МОК.