{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Исинбаева планирует поехать на Олимпиаду в статусе члена комиссии спортсменов МОК

Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа
Елена Исинбаева Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Елена Исинбаева
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева планирует поехать на Игры в Токио в статусе члена комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

На эту тему
Матыцин заявил, что вакцинация не должна сказаться на подготовке к Олимпиаде в Токио
Матыцин заявил, что вакцинация не должна сказаться на подготовке к Олимпиаде в Токио

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

"Я поеду в Токио как член комиссии спортсменов МОК. Лечу 17 июля и буду там в течение всех Игр. Приму участие в заседаниях МОК", - сказала Исинбаева.

Из-за пандемии коронавируса организаторы запретили посещение Олимпиады иностранными болельщиками.

Перед Олимпиадой пройдут заседание исполкома и сессия МОК.

Теги
Исинбаева, Елена ГаджиевнаОлимпиада в Токио
Мировой футбол
ФИФА может дисквалифицировать Ибрагимовича за долевое владение букмекерской компанией
Согласно правилам, игроки, имеющие финансовые мотивы в букмекерских компаниях, не допускаются к соревнованиям
ФИФА может дисквалифицировать Ибрагимовича за долевое владение букмекерской компанией
Читать полностью